Выставка прошла в художественной галерее Келвингроув (Глазго, Шотландия) в рамках главного климатического саммита COP26. Мероприятие посвящено продвижению ассортимента устойчивой моды.

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Стелла Маккартни представила немало интересных предметов гардероба из экологичных материалов. К примеру, внимание посетителей привлекли одежда, сумки и обувь из искусственной кожи, в основе которой – грибы.

По словам дизайнера, принц Чарльз нашел ее выставку "обучающей и вдохновляющей".

Сумка из грибной кожи / Фото твитер принца Чарльза

Мы – одна из самых вредных для окружающей среды отраслей в мире. Сегодня я здесь, чтобы постараться предоставить экологически безопасные решения и технологии, а также улучшить нашу работу,

– отметила дизайнер.

"Экофрендли" одежда / Фото твитер принца Чарльза

Среди других экспонированных материалов – первые в мире веганские футбольные бутсы, созданные в сотрудничестве с Полом Погба и Adidas, восстанавливающийся хлопок и экологически чистая вискоза.

Дизайнер демонстрирует экологические материалы / Фото твитер принца Чарльза