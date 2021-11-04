Виставка відбулася у художній галереї Келвінгроув (Глазго, Шотландія) в межах головного кліматичного саміту COP26. Захід присвячений просуванню асортименту стійкої моди.

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Стелла Маккартні представила чимало цікавих предметів гардеробу з екологічних матеріалів. До прикладу, увагу відвідувачів привернули одяг, сумки та взуття, що виготовлені зі штучної шкіри, в основі якої – гриби.

За словами дизайнерки, принц Чарльз знайшов її виставку "повчальною та надихаючою".

Сумка з грибної шкіри / Фото твітер принца Чарльза

Ми – одна з найшкідливіших для навколишнього середовища галузей у світі. Сьогодні я тут, аби постаратися надати екологічно безпечні рішення і технології, а також покращити нашу роботи,

– зауважила дизайнерка.

"Екофрендлі" одяг / Фото твітер принца Чарльза

Серед інших експонованих матеріалів – перші у світі веганські футбольні бутси, створені у співпраці з Полом Погба та Adidas, бавовна, що відновлюється, та екологічно чиста віскоза.

Дизайнерка демонструє екологічні матеріали / Фото твітер принца Чарльза