Так, кувейтская компания Pure Global for Trading in Healthy Foods W.L.L. подписала с украинским производителем соответствующее соглашение. Мед будут продавать под брендом "Чистый мед".

О продукте

Представленный натуральный крем-мед:

не смешивается;

не пастеризованный;

не ультрафильтрованный.

Отмечается, что каждая партия меда проходит независимое тестирование в лаборатории Бремена (Германия), а потому не содержит остатков антибиотиков, пестицидов, тяжелых металлов или несанкционированного ГМО. Качество продукта проверяют наиболее передовыми методами, в частности NMR и HRMS.

Крем-мед – новый тренд в мире, и мы подтверждаем, что это первый мед в Кувейте под брендом "Чистый мед". И да, он из Украины! Наконец-то доступен в Кувейте!,

– говорится в сообщении.

Полный текст публикации:

