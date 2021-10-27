Именно поэтому UA Plant-Based представит продукцию украинских производителей растительного мяса на выставке World Food Ukraine 2021. Для этого проект объединился с 5 партнерами.
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World Food UkraineЭто международная выставка пищевых продуктов и напитков. Благодаря мероприятию локальные производители могут: представить свою продукцию, продемонстрировать ее преимущества, проанализировать запросы покупателей, найти новых партнеров, спланировать дальнейшую стратегию и даже привлечь инвестиции.
Эксперты отмечают, что украинские бренды могут с уверенностью конкурировать с мощными мировыми компаниями. Следовательно, выставка позволит не только продемонстрировать украинские разработки, но и обозначить потенциал отечественного производства растительных альтернатив ритейлерам, дистрибьюторам и инвесторам.
В этом году на выставке экспонируются:
- Eat Me At – фарш и котлеты для бургеров, составляющие конкуренцию известным иностранным производителям растительного мяса;
- Green Go – рыбные котлеты и уникальные мраморные стейки на растительной основе;
- Wanted Vegan – растительные нагетсы, по вкусу идентичные традиционным, и котлета по-киевски на основе горохового протеина;
- Vegurman – альтернативные филе традиционным видам мяса;
- Bobinata – мясо на основе сои с уникальным миксом специй и пряностей.