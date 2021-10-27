Саме тому UA Plant-Based представить продукцію українських виробників рослинного м'яса на виставці World Food Ukraine 2021. Для цього проєкт об'єднався з 5 партнерами.

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World Food Ukraine Це міжнародна виставка харчових продуктів та напоїв. Завдяки заходу локальні виробники можуть: представити власну продукцію, продемонструвати її переваги, проаналізувати запити покупців, знайти нових партнерів, спланувати подальшу стратегію та навіть залучити інвестиції.

Експерти зауважують, що українські бренди можуть впевнено конкурувати з потужними світовими компаніями. Відтак виставка дозволить не лише продемонструвати українські розробки, а й окреслити потенціал вітчизняного виробництва рослинних альтернатив ритейлерам, дистриб'юторам та інвесторам.

Цього року на виставці експонуються:

Eat Me At – фарш і котлети для бургерів, що складають конкуренцію відомим іноземним виробникам рослинного м'яса; Green Go – рибні котлети та унікальні мармурові стейки на рослинній основі; Wanted Vegan – рослинні нагетси, які на смак є ідентичними традиційним, та котлета по-київськи на основі горохового протеїну; Vegurman – альтернативні філе традиційним видам м'яса; Bobinata – м'ясо на основі сої з унікальним міксом спецій і прянощів.

Довідка: UA Plant-Based – українська компанія у галузі рослинного харчування. Проєкт підтримує виробників, мережі роздрібної торгівлі та заклади, що мають у своєму асортименті рослинні позиції чи бажають розвиватися у цьому напрямку. Робота компанії базується на світовому досвіді та новітніх світових тенденціях.