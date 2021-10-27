Бренды растительного мяса представят на выставке World Food Ukraine 2021

Сегодня на мировом рынке растительного мяса наблюдается стремительный рост. Потребители все чаще ищут альтернативы традиционному мясу. Это объясняется несколькими причинами: экологическими последствиями промышленного животноводства, заботой людей о своем здоровье и желанием инвесторов вкладывать средства в проекты перспективной отрасли.

Именно поэтому UA Plant-Based представит продукцию украинских производителей растительного мяса на выставке World Food Ukraine 2021. Для этого проект объединился с 5 партнерами.

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World Food Ukraine Это международная выставка пищевых продуктов и напитков. Благодаря мероприятию локальные производители могут: представить свою продукцию, продемонстрировать ее преимущества, проанализировать запросы покупателей, найти новых партнеров, спланировать дальнейшую стратегию и даже привлечь инвестиции.

Эксперты отмечают, что украинские бренды могут с уверенностью конкурировать с мощными мировыми компаниями. Следовательно, выставка позволит не только продемонстрировать украинские разработки, но и обозначить потенциал отечественного производства растительных альтернатив ритейлерам, дистрибьюторам и инвесторам.

В этом году на выставке экспонируются:

Eat Me At – фарш и котлеты для бургеров, составляющие конкуренцию известным иностранным производителям растительного мяса; Green Go – рыбные котлеты и уникальные мраморные стейки на растительной основе; Wanted Vegan – растительные нагетсы, по вкусу идентичные традиционным, и котлета по-киевски на основе горохового протеина; Vegurman – альтернативные филе традиционным видам мяса; Bobinata – мясо на основе сои с уникальным миксом специй и пряностей.

UA Plant-Based – украинская компания в области растительного питания. Проект поддерживает производителей, сети розничной торговли и заведения, которые имеют в своем ассортименте растительные позиции или желают развиваться в этом направлении. Работа компании основывается на мировом опыте и новейших мировых тенденциях.