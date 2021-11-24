Автор книги "7 критических ошибок в резюме, которых следует избегать" поделилась простыми инструментами, которые повысят ваши шансы на получение желаемой должности. Простое, правильное и доступное резюме – одна из бесспорных составляющих успеха.
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По словам Мастейн, в среднем на каждую вакансию приходится 200 – 250 претендентов, поэтому рекрутер физически не может тратить много времени на каждого. Эксперт советует оптимизировать свое резюме, чтобы оно стало понятным и привлекательным для любого рекрутера.
Секреты эффективного резюме
1. Формат
Выберите простой макет резюме – без фотографий и уловок, чтобы рекрутер мог легко его отсканировать и выделить нужную информацию. Мастейн советует "думать минималистически".
"Почему? Если я не могу найти нужную информацию за 3 – 6 секунд, значит у нас проблемы", – отметила она.
2. Содержание
Ваше резюме должно содержать два ключевых момента:
- масштаб – обязанности, при выполнении которых вы приобрели опыт;
- влияние – почему это было важно.
Иными словами, это то, что вы можете предложить для решения проблемы компании. В таком случае вы будете лучшим кандидатом.
3. Ключевые слова
Не менее важно "оптимизировать резюме по ключевым словам" под язык компании. Вам необходимо использовать правильный язык, чтобы разговаривать со своей аудиторией, и это имело для нее смысл, – отмечает Линдси.
Существуют ресурсы, позволяющие сравнить язык, используемый в вашем резюме, с языком описания должности. Более того, вы можете зайти на сайт или в социальные сети компании, чтобы проанализировать, как представители относятся к клиентам/покупателям/пользователям – эту информацию можно использовать как руководство.
В конце концов, рекрутер советует составить мастер-резюме на основе вакансий трех профессий вашей мечты. Вам останется только настроить его в соответствии с конкретными требованиями каждой должности, на которую вы претендуете.