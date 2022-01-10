Психологическая устойчивость: в Киеве состоится тренинг для ветеранов и ветеранок АТО/ООС
10 января 2022 , 13:45Читати новину українською
Источник:АрміяInform
В Киеве проведут психологический тренинг для ветеранов и ветеранок АТО/ООС. Они смогут научиться следить за своим состоянием, обращаться за помощью и поддерживать других.
Мероприятие организует общественная организация "Свободный выбор" в сотрудничестве с Veteran Hub. Тренинг на тему: "Психологическая устойчивость: Как поддержать других и себя" состоится 29 января.
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Подробности
Тренерами станут ветеран и психолог Василий Антоняк и специалист в методе когнитивно-поведенческой психотерапии Наталья Стадниченко. Они будут рассказывать участникам о:
- психотравмирующих событиях и их последствиях;
- правильной и неправильной поддержке собратьев и сосестер;
- местах, где можно получить профессиональную помощь ветеранам и ветеранкам;
- наблюдении за своим состоянием, чтобы быть эффективным, боеспособным и живым.