Психологическая устойчивость: в Киеве состоится тренинг для ветеранов и ветеранок АТО/ООС

В Киеве проведут психологический тренинг для ветеранов и ветеранок АТО/ООС. Они смогут научиться следить за своим состоянием, обращаться за помощью и поддерживать других.

Мероприятие организует общественная организация "Свободный выбор" в сотрудничестве с Veteran Hub. Тренинг на тему: "Психологическая устойчивость: Как поддержать других и себя" состоится 29 января.

Важно знать В Украине запускают проект по психологической поддержке женщин

Подробности

Тренерами станут ветеран и психолог Василий Антоняк и специалист в методе когнитивно-поведенческой психотерапии Наталья Стадниченко. Они будут рассказывать участникам о:

психотравмирующих событиях и их последствиях;

правильной и неправильной поддержке собратьев и сосестер;

местах, где можно получить профессиональную помощь ветеранам и ветеранкам;

наблюдении за своим состоянием, чтобы быть эффективным, боеспособным и живым.

Проект запускается благодаря программе реинтеграции ветеранов. Ее реализует некоммерческая организация IREX, специализирующаяся на глобальном образовании и развитии, при поддержке Государственного департамента США.