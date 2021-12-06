Отмечают, что членство Украины в протоколе предусматривает уплату из госбюджета ежегодного взноса в его Доверительный фонд – около 3000 долларов. За выполнение обязательств будет отвечать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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Цель протокола – справедливое и равноправное распределение выгод для использования генетических ресурсов. Речь об обеспечении:

надлежащего доступа к ним; надлежащей передачи соответствующих технологий; надлежащего финансирования.

Реализация положений будет стимулировать сохранение природных ресурсов в Украине как источника:

прибыли;

улучшения среды обитания человека;

повышение инвестиционной привлекательности;

улучшение международного имиджа государства, для которого вопрос сохранения окружающей среды является одним из приоритетных.

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