Отмечают, что членство Украины в протоколе предусматривает уплату из госбюджета ежегодного взноса в его Доверительный фонд – около 3000 долларов. За выполнение обязательств будет отвечать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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Подробности

Цель протокола – справедливое и равноправное распределение выгод для использования генетических ресурсов. Речь об обеспечении:

  1. надлежащего доступа к ним;
  2. надлежащей передачи соответствующих технологий;
  3. надлежащего финансирования.

Реализация положений будет стимулировать сохранение природных ресурсов в Украине как источника:

  • прибыли;
  • улучшения среды обитания человека;
  • повышение инвестиционной привлекательности;
  • улучшение международного имиджа государства, для которого вопрос сохранения окружающей среды является одним из приоритетных.

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