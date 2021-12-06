Зауважують, що членство України у протоколі передбачає сплату з держбюджету щорічного внеску до його Довірчого фонду – близько 3000 доларів. За виконання зобов'язань відповідатиме Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
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Деталі
Мета протоколу – справедливий і рівноправний розподіл вигод від використання генетичних ресурсів. Мовиться про забезпечення:
- належного доступу до них;
- належної передачі відповідних технологій;
- належного фінансування.
Реалізація положень стимулюватиме збереження природних ресурсів в Україні як джерела:
- прибутку;
- покращення середовища існування людини;
- підвищення інвестиційної привабливості;
- покращення міжнародного іміджу держави, для якої питання збереження довкілля є одним з пріоритетних.
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