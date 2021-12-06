Рада ратифицировала Нагойский протокол о доступе к генетическим ресурсам
Источник:Укринформ
Верховная рада Украины ратифицировала Нагойский протокол о регулировании доступа к генетическим ресурсам и распределения выгод от их использования. Документ будет способствовать сохранению биологического разнообразия и устойчивому использованию его компонентов.
Отмечают, что членство Украины в протоколе предусматривает уплату из госбюджета ежегодного взноса в его Доверительный фонд – около 3000 долларов. За выполнение обязательств будет отвечать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
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Подробности
Цель протокола – справедливое и равноправное распределение выгод для использования генетических ресурсов. Речь об обеспечении:
- надлежащего доступа к ним;
- надлежащей передачи соответствующих технологий;
- надлежащего финансирования.
Реализация положений будет стимулировать сохранение природных ресурсов в Украине как источника:
- прибыли;
- улучшения среды обитания человека;
- повышение инвестиционной привлекательности;
- улучшение международного имиджа государства, для которого вопрос сохранения окружающей среды является одним из приоритетных.
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