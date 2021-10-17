Эксперимент продолжался с 15 мая по 8 октября. Результаты впечатляют – за 5 месяцев пакет разложился на 50%.

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Важно знать! Обычный полиэтиленовый пакет в окружающей среде разлагается от 15 до 30 лет.

Другие сроки разложения отходов:

окурок – 1 – 5 лет;

картонная упаковка от молока – 5 лет;

кожаная обувь – 5 – 40 лет;

банка от консервы – 50 лет;

пластиковый стаканчи – 50 лет;

батарейка – 100 лет

подгузник – 450 лет

пластиковая бутылка – 400 – 500 лет

алюминиевая банка – 500 лет

стеклянная бутылка – 1000 лет.

Что мы можем сделать, чтобы защитить окружающую среду? Прежде всего, ограничить использование предметов, что долго разлагаются в окружающей среде. Кроме того, важно сортировать мусор и сдавать отходы на переработку.

Процесс разложения пакета из кукурузного крахмала / Фото "Сделаем Украину Чистой"

Полный текст публикации "Сделаем Украину Чистой":

Провели эксперимент с пакетом сделанным из кукурузного крахмала. Вот так выглядело его постепенное разложение в реальных условиях этого сезона. Первая фотка – 15.05.2021. Последняя фотка – 8.10.2021. За это время он разложился примерно на 50%.