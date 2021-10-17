Експеримент тривав з 15 травня по 8 жовтня. Результати вражають – за 5 місяців пакет розклався на 50%.
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Інші терміни розкладання відходів:
- недопалок – 1 – 5 років;
- картонна упаковка від молока – 5 років;
- шкіряне взуття – 25 – 40 років;
- банка від консерви – 50 років;
- пластиковий стаканчик – 50 років;
- батарейка – 100 років;
- підгузок – 450 років;
- пластикова пляшка – 400 – 500 років;
- алюмінієва банка – 500 років;
- скляна пляшка – 1 000 років.
Що ми можемо зробити, аби захистити навколишнє середовище? Перш за все, обмежити використання предметів, що довго розкладаються у довкіллі. Крім того, важливо сортувати сміття та здавати відходи на переробку.
Процес розкладання пакета з кукурудзяного крохмалю / Фото "Зробимо Україну Чистою"
Повний текст публікації "Зробимо Україну Чистою":
Провели експеримент із пакетом зробленим з кукурудзяного крохмалю. Ось так виглядало його поступове розкладання в реальних умовах цього сезону. Перша фотка – 15.05.2021. Остання фотка – 8.10.2021. За цей час він розклався приблизно на 50%.