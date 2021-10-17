Как разлагается пакет из кукурузного крахмала: красноречивые фото
Источник:"Сделаем Украину Чистой"
Экоактивисты продемонстрировали, как в природе разлагается пакет, изготовленный из кукурузного крахмала. Каждый этап процесса они фиксировали на фото.
Эксперимент продолжался с 15 мая по 8 октября. Результаты впечатляют – за 5 месяцев пакет разложился на 50%.
Примечательно Мобильность, коллаборация и инклюзивность: принципы, мотивирующие людей в МакДональдзВажно знать! Обычный полиэтиленовый пакет в окружающей среде разлагается от 15 до 30 лет.
Другие сроки разложения отходов:
- окурок – 1 – 5 лет;
- картонная упаковка от молока – 5 лет;
- кожаная обувь – 5 – 40 лет;
- банка от консервы – 50 лет;
- пластиковый стаканчи – 50 лет;
- батарейка – 100 лет
- подгузник – 450 лет
- пластиковая бутылка – 400 – 500 лет
- алюминиевая банка – 500 лет
- стеклянная бутылка – 1000 лет.
Что мы можем сделать, чтобы защитить окружающую среду? Прежде всего, ограничить использование предметов, что долго разлагаются в окружающей среде. Кроме того, важно сортировать мусор и сдавать отходы на переработку.
Процесс разложения пакета из кукурузного крахмала / Фото "Сделаем Украину Чистой"
Полный текст публикации "Сделаем Украину Чистой":
Провели эксперимент с пакетом сделанным из кукурузного крахмала. Вот так выглядело его постепенное разложение в реальных условиях этого сезона. Первая фотка – 15.05.2021. Последняя фотка – 8.10.2021. За это время он разложился примерно на 50%.