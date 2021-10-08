Организаторы имеют целью привлечь внимание фермеров к тому, что нужно производить безопасную

продукцию. Кроме того, в рамках события будут тестировать чат-бот "А ребенку можно?", С помощью которого потребители могут испытать свои знания о безопасности фермерской продукции.

Вам понравится Семейная комната во Львове: как маленькие пациенты выздоравливают и занимаются благотворительностью

Мероприятие стартует 11 октября в 11:00 на ивент-площадке INVERIA в Киеве (ул. Владимирская, 49А). Продолжительность – 3 часа.

Хедлайнеры проекта

Владислава Магалецкая – председатель Держпродспоживслужбы; Екатерина Толстикова – врач-диетолог, основательница "Школы здоровья"; Юлия Лысюк – фермер, управляющий партнер гастро-мануфактры Pastourelle; Юлия Слива – эксперт по безопасности пищевых продуктов.

Программа мероприятия

11:15 – 12:00

Фуршет, во время которого гости и участники смогут познакомиться, пообщаться и сделать фото в интерактивной фотозоне.

12:00 – 12:10

Открытие мероприятия, вступительная речь организаторов.

12:10 – 13.20

Прохождение чат-бота, общение с журналистами.

13:20 – 13:50

Общее обсуждение чат-бота, тестирование журналистами, обмен идеями и комментариями с участием хедлайнеров.

13:50 – 14:00

Подведение итогов и завершения мероприятия.