Організатори мають на меті привернути увагу фермерів до того, що потрібно виробляти безпечну

продукцію. Крім того, в межах події тестуватимуть чат-бот "А дитині можна?", за допомогою якого споживачі можуть випробувати свої знання про безпечність фермерської продукції.

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Захід стартує 11 жовтня об 11:00 на івент-майданчику INVERIA у Києві (вул. Володимирська, 49А). Тривалість – 3 години.

Хедлайнери проєкту

Владислава Магалецька – голова Держпродспоживслужби; Катерина Толстікова – лікар-дієтолог, засновниця "Школи

здоров’я"; Юлія Лисюк – фермерка, керуюча партнерка гастро-мануфактри Pastourelle; Юлія Слива – експертка з безпечності харчових продуктів.

Програма заходу

11:15 – 12:00

Фуршет, під час якого гості та учасники зможуть познайомитися, поспілкуватися та зробити фото в інтерактивній фотозоні.

12:00 – 12:10

Відкриття заходу, вступна промова організаторів.

12:10 – 13.20

Проходження чат-бота, спілкування з журналістами.

13:20 – 13:50

Загальне обговорення чат-бота, тестування журналістами, обмін ідеями та коментарями за участю хедлайнерів.

13:50 – 14:00

Підбивання підсумків та завершення заходу.