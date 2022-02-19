Самая большая в мире: на крыше немецкого стадиона появится солнечная электростанция

На стадионе немецкого футбольного клуба разместят солнечную электростанцию. Она станет самой большой из подобных во всем мире.

Речь идет о стадионе клуба SC Freiburg. Мощность солнечной электростанции будет достигать 2,4 мегаватта. Ее построят из модулей швейцарского производителя Meyer Burger.

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Подробности о будущей электростанции

Около 6 тысяч солнечных модулей Meyer Burger покроют почти всю площадь крыши стадиона "Европа-Парк" – 15 тысяч квадратных километров. Коммерческий директор компании-производителя подчеркнул, что этот проект "поставит их в Лигу чемпионов" по солнечным фотоэлектрическим технологиям (Solar PV)

Солнечная энергия предлагает большой потенциал для сокращения выбросов с использованием уже застроенных территорий, для достижения климатической нейтральности,

– подчеркнул Мориц Боргманн.

Во сколько обойдется инновационный проект

Компания Badenova Wärmeplus инвестирует примерно 2,3 миллиона евро в систему, которая будет работать в течение 20 лет. "Чтобы соответствовать высоким стандартам устойчивого развития города Фрайбурга, спортивного клуба, а также нашим собственным стандартам", – объяснил Хайнц Вернер Хельшер, член ее правления.

Солнечные панели на крыше украинского университета