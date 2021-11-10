Как проводили исследования

Команда метеорологов и океанологов из Китая и США проанализировала данные с начала пандемии в 2020 году по август 2021 года. Они высчитали, сколько отходов произвели жители 193 стран за это время.

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Это сделали с помощью разработанной командой числовой модели, основанной на законах Ньютона и законе сохранения массы. По словам исследователей, она работает как виртуальная действительность. Модель имитирует движение морской воды под действием ветра и то, как пластик плавает на поверхности океана, разлагается под действием солнечного света, загрязняется планктоном, выплывает на пляжи или погружается на глубину.

Модель можно использовать, чтобы ответить на вопросы типа "А что если?". К примеру, что произойдет, если мы добавим в океан определенное количество пластика?

– рассказал член команды исследователей Янсю Чжан.

Результаты

Ученые выяснили, что за время пандемии по всему миру образовалось более 8 миллионов тонн пластиковых отходов , связанных с эпидемией COVID-19. Из них более 25 тысяч тонн попали в мировой океан.

Ожидается, что в течение следующих 3-4 лет большинство этого мусора сосредоточится на пляжах и на морском дне. Меньшая часть окажется в открытых водах – в центрах океанических бассейнов или субтропических круговоротов, которые могут стать мусорными пятнами. Это потенциальная угроза для жителей океана.

Несмотря на то, что страны Азии не являются эпицентром заболеваемости COVID-19, выяснилось, что больше всего отходов попадает в океан именно оттуда. Из азиатских рек в океан попало 73% мусора. На долю европейских рек приходится 11%, а остальное приплывает с других континентов.

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Согласно результатам исследования, основную часть мусора продуцируют больницы , а не обычные люди. Именно поэтому ученые отмечают необходимость более эффективного управления медицинскими отходами, особенно в развивающихся странах.