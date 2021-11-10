Як проводили дослідження

Команда метеорологів та океанологів з Китаю та США проаналізувала дані з початку пандемії у 2020 році до серпня 2021 року. Вони вирахували, скільки відходів спродукували мешканці 193 країн за цей час.

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Це зробили за допомогою розробленої командою числової моделі, заснованої на законах Ньютона і законі збереження маси. За словами дослідників, вона працює як віртуальна реальність. Модель імітує рух морської води під дією вітру, і те, як пластик плаває на поверхні океану, розкладається під дією сонячного світла, забруднюється планктоном, випливає на пляжі чи занурюється на глибину.

Модель можна використовувати, щоб відповісти на питання типу "А що якщо?". Наприклад, що відбудеться, якщо ми додамо в океан певну кількість пластику?

– розповів член команди дослідників Янсю Чжан.

Результати

Вчені з'ясували, що за час пандемії у всьому світі утворилося понад 8 мільйонів тонн пластикових відходів, пов'язаних з епідемією COVID-19. З них понад 25 тисяч тонн потрапили у світовий океан.

Очікується, що протягом наступних 3 – 4 років більшість цього сміття зосередиться на пляжах та на морському дні. Менша частина опиниться у відкритих водах – в центрах океанічних басейнів чи субтропічних колообігів, які можуть стати сміттєвими плямами. Це є потенційною загрозою для життя мешканців океану.

Попри те, що країни Азії не є епіцентром захворюваності на COVID-19, з'ясувалося, що найбільше відходів потрапляє в океан саме звідти. З азійських річок до океану потрапило 73% сміття. Натомість на долю європейських річок припадає 11%, а решта припливає з інших континентів.

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Згідно з результатами дослідження, основну частину сміття продукують лікарні, а не звичайні люди. Саме тому вчені наголошують на необхідності більш ефективного управління медичними відходами, особливо в країнах, що розвиваються.

Також вони закликають підвищувати обізнаність світової громади про вплив на довкілля засобів індивідуального захисту та інших пластикових виробів. На думку дослідників, людству необхідно зосередитися на розробці більш екологічно чистих матеріалів та інноваційних технологій для удосконалення збору, сортування, переробки та утилізації пластикових відходів.