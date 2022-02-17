К такому выводу пришли аналитики природоохранных организаций The B Team и коалиции Business for Nature. Они обнародовали соответствующий отчет.

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Что известно

Речь идет о различных отраслях, которые вредны для климата, в частности: строительство, сельское хозяйство, ископаемое топливо и т.д. Правительства финансируют такие проекты через государственные субсидии (EHS).

EHS Экологически вредные субсидии – это государственные программы, направленные на финансирование деятельности, угрожающей окружающей среде. Чаще это производство или потребление, которое приводит к разрушению экосистем, деградации природных ресурсов и изменению климата. Субсидии предоставляются в форме кредитов, налоговых льгот или нормативных исключений.

В первую очередь, государственные субсидии создаются для социально-экономического развития. Однако они могут привести к уничтожению природы, от которой зависит выживание и процветание общества и экономики.

Цифры по отраслям

ископаемое топливо – 640 миллиардов долларов;

сельское хозяйство – 520 миллиардов долларов;

водоснабжение – 350 миллиардов долларов;

лесное хозяйство – 155 млрд миллиардов долларов;

строительство – 90 миллиардов долларов;

транспортировка – 85 миллиардов долларов;

рыболовство – 50 миллиардов долларов;

добыча твердых пород – несколько миллиардов.

Сколько правительства вкладывают во вредные для климата бизнесы / Таблица Business for Nature

EHS создает операционные, логистические и репутационные риски для бизнеса, уродует рыночные цены, распределение ресурсов и инвестиционные решения, поощряет неустойчивое производство и потребление в экономике и создает нечестную конкуренцию. Так, специалисты предлагают рассмотреть следующие варианты: