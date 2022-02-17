К такому выводу пришли аналитики природоохранных организаций The B Team и коалиции Business for Nature. Они обнародовали соответствующий отчет.
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Что известно
Речь идет о различных отраслях, которые вредны для климата, в частности: строительство, сельское хозяйство, ископаемое топливо и т.д. Правительства финансируют такие проекты через государственные субсидии (EHS).
EHSЭкологически вредные субсидии – это государственные программы, направленные на финансирование деятельности, угрожающей окружающей среде. Чаще это производство или потребление, которое приводит к разрушению экосистем, деградации природных ресурсов и изменению климата. Субсидии предоставляются в форме кредитов, налоговых льгот или нормативных исключений.
В первую очередь, государственные субсидии создаются для социально-экономического развития. Однако они могут привести к уничтожению природы, от которой зависит выживание и процветание общества и экономики.
Цифры по отраслям
- ископаемое топливо – 640 миллиардов долларов;
- сельское хозяйство – 520 миллиардов долларов;
- водоснабжение – 350 миллиардов долларов;
- лесное хозяйство – 155 млрд миллиардов долларов;
- строительство – 90 миллиардов долларов;
- транспортировка – 85 миллиардов долларов;
- рыболовство – 50 миллиардов долларов;
- добыча твердых пород – несколько миллиардов.
Сколько правительства вкладывают во вредные для климата бизнесы / Таблица Business for Nature
EHS создает операционные, логистические и репутационные риски для бизнеса, уродует рыночные цены, распределение ресурсов и инвестиционные решения, поощряет неустойчивое производство и потребление в экономике и создает нечестную конкуренцию. Так, специалисты предлагают рассмотреть следующие варианты:
- прекратить предоставлять EHS;
- направлять их на дружественные к окружающей среде бизнесы;
- дополнительно поощрять "зеленые" компании.