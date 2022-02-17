Такого висновку дійшли аналітики природоохоронних організацій The B Team та коаліції Business for Nature. Вони опублікували відповідний звіт.

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Що відомо

Мовиться про різноманітні галузі, які є шкідливими для клімату, зокрема: будівництво, сільське господарство, викопне паливо тощо. Уряди фінансують такі проєкти через державні субсидії (EHS).

EHS

Екологічно шкідливі субсидії – це державні програми, спрямовані на фінансування діяльності, що загрожує навколишньому середовищу. Найчастіше це виробництво або споживання, яке призводить до руйнування екосистем, деградації природних ресурсів та зміни клімату. Субсидії надаються у формі кредитів, податкових пільги або нормативних винятків.

Передовсім, державні субсидії створюються для соціально-економічного розвитку. Однак вони можуть призвести до знищення природи, від якої залежить виживання і процвітання нашого суспільства та економіки.

Цифри за галузями

  • викопне паливо – 640 мільярдів доларів;
  • сільське господарство – 520 мільярдів доларів;
  • водопостачання – 350 мільярдів доларів;
  • лісове господарство – 155 млрд мільярдів доларів;
  • будівництво – 90 мільярдів доларів;
  • транспортування – 85 мільярдів доларів;
  • рибальство – 50 мільярдів доларів;
  • видобуток твердих порід – декілька мільярдів.

Скільки уряди вкладають у шкідливі для клімату бізнеси / Таблиця Business for Nature

EHS створює операційні, логістичні та репутаційні ризики для бізнесу, спотворює ринкові ціни, розподіл ресурсів та інвестиційні рішення, заохочує нестійке виробництво та споживання в економіці та створює нечесну конкуренцію. Так, фахівці пропонують розглянути такі варіанти:

  • припинити надавати EHS;
  • спрямовувати їх на дружні до довкілля бізнеси;
  • додатково заохочувати "зелені" компанії.