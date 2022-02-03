Задачи зимовщиков из года в год мало изменяются. Ключевая задача зимовщиков – поддерживать наблюдения, которые должны быть круглогодичными. Об этом рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

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Состав отряда увеличили из-за климата

Директор антарктического центра рассказал, что стандартно набирали 12 человек на зимовку – 5 человек для жизнеобеспечения станции и 7 ученых.

Но вот в этом году научная группа была увеличена, мы добавили третьего биолога. Это последствие в первую очередь климатических изменений. Весна начала стартовать рано там, а именно весной множество биологических процессов, которые нужно мониторить.

– заметил Евгений Дикий.

По его словам, весна теперь начинается настолько рано, что сезонный отряд туда доехать не успевает, и вся эта нагрузка ложится на зимовщика.

"В первой антарктической экспедиции биолог был один, потом пришлось взять их два, а вот теперь три, и это прямой результат климатических изменений", – рассказал директор антарктического центра.

Станция "Академик Вернадский":