Задачі зимувальників з року в рік мало змінюються. Ключова задача зимувальників – підтримувати ті спостереження, які мають бути цілорічними. Про це розповів директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

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Склад загону збільшили через клімат

Директор антарктичного центру розповів, що стандартно набирали 12 людей на зимівлю – 5 людей для життєзабезпечення станції та 7 науковців.

Та от цього року наукову групу збільшили, ми додали третього біолога. Це наслідок в першу чергу кліматичних змін. Весна почала стартувати рано там, а саме навесні безліч біологічних процесів, які треба моніторити,

– зауважив Євген Дикий.

За його словами, весна тепер починається настільки рано, що сезонний загін туди доїхати не встигає, і все це навантаження лягає на зимувальника.

"У першій антарктичній експедиції біолог був один, потім довелося взяти їх два, а от тепер три, і це прямий результат кліматичних змін", – розповів директор антарктичного центру.

Станція "Академік Вернадський":