Закарпатская ОГА уже обратилась к руководству каждого района с просьбами определить места, где можно установить конструкции для вылова мусора из водоемов. Об этом сообщил первый заместитель председателя ОГА Мирослав Белецкий.

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Неприятные прогнозы

Нынешняя зима оказалась довольно снежной, поэтому вместе с потеплением в облгосадминистрации ожидают существенного повышения уровня воды в реках.

Со своей стороны это несет другую угрозу – бурные течения будут смывать мусор с берегов и нести его в соседнюю Венгрию.

Сетки для сбора мусора

На прошлой неделе заседание рабочей группы провели работники Ужгородской РГА, Ужгородского МУВД БУВР Тисы, Управления ГСЧС в Закарпатской области, Рыбоохраны и департамента экологии и природных ресурсов Закарпатской ОГА.

Осмотрели две локации на реке Уж – возле Скалки за селом Каменица и возле села Заречево,

– рассказал Мирослав Белецкий.

Еще раньше такая рабочая группа работала на территории Хустского района на реке Теребля, а именно возле Ольшанского водохранилища.

В ближайшее время такие мероприятия проведут в Раховском, Тячевском, Мукачевском и Береговском районах. По результатам работы эксперты определят локации по всей области, которые лучше смогут выполнять эти задачи.

Финансирование специального снаряжения для отлова мусора будет происходить из областного и местных бюджетов.

Обратите внимание. На Закарпатье есть две большие трансграничные реки – это Тиса, которая проходит через границы Венгрии и Румынии, а также Уличка – притока Ужа, которая проходит через территорию Словакии.