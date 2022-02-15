Закарпатська ОДА вже звернулася до керівництва кожного району з проханнями визначити місця, де можливо встановити конструкції для вилову сміття із водойм. Про це повідомив перший заступник голови ОДА Мирослав Білецький.

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Неприємні прогнози

Цьогорічна зима виявилася доволі сніжною, тож разом із потеплінням в облдержадміністрації очікують суттєвого підвищення рівня води у річках.

Зі свого боку це несе іншу загрозу – бурхливі течії змиватимуть сміття із берегів і нестимуть його в сусідню Угорщину.

Сітки для збору сміття

Минулого тижня засідання робочої групи провели працівники Ужгородської РДА, Ужгородського МУВГ БУВР Тиси, Управління ДСНС у Закарпатській області, Рибоохорони та департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА.

Оглянули дві локації на річці Уж – біля Скалки за селом Кам'яниця та біля села Зарічово,

– розповів Мирослав Білецький.

Ще раніше така робоча група працювала на території Хустського району на річці Теребля, а саме біля Вільшанського водосховища.

Найближчим часом такі заходи проведуть у Рахівському, Тячівському, Мукачівському та Берегівському районах. За результатами роботи експерти визначать локації по всій області, які найкраще зможуть виконувати ці завдання.

Фінансування спеціального спорядження для вилову сміття відбуватиметься з обласного й місцевих бюджетів.

Зверніть увагу. На Закарпатті є дві великі транскордонні річки – це Тиса, яка проходить також через кордони Угорщини й Румунії, а також Уличка – притока Ужа, яка проходить через територію Словаччини.