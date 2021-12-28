О поступке девушек школа сообщила во вторник, 21 декабря. Судя по опубликованной фотографии, двое из девушек сделали себе короткие стрижки-каре.

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Сестрички-благотворительницы

Ученицы нашей школы Круковская Надежда (4-В), Круковская Ольга (6-А) и их старшая сестренка не просто сделали модные короткие прически, а отдали отрезанные волосы в благотворительный фонд "Крылья надежды" для изготовления париков онкобольным детям,

– говорится в сообщении школы.