О поступке девушек школа сообщила во вторник, 21 декабря. Судя по опубликованной фотографии, двое из девушек сделали себе короткие стрижки-каре.
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Сестрички-благотворительницы
Ученицы нашей школы Круковская Надежда (4-В), Круковская Ольга (6-А) и их старшая сестренка не просто сделали модные короткие прически, а отдали отрезанные волосы в благотворительный фонд "Крылья надежды" для изготовления париков онкобольным детям,
– говорится в сообщении школы.
Что известно о "Крылья надежды"
Это благотворительный фонд, занимающийся помощью онкобольным, а также детям, нуждающимся в трансплантации органов. Проект по изготовлению париков для детей называется "Hair for share".
Преимущественно, чтобы изготовить один парик, необходимы волосы четырех человек. Их длина должна быть минимум 35 сантиметров. Обязательно они должно быть ухоженным.