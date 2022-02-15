В Бельгии сотрудники смогут перейти на четырехдневную рабочую неделю

Бельгийским сотрудникам разрешили обращаться к своим работодателям с просьбой о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Более того, говорится о полной сохранности зарплаты в случае перевода.

Так, компании и работники получат больше свободы в вопросе организации своего рабочего графика. К примеру, новое правило позволит проще устраивать вечернюю и ночную смену – без предварительного согласования с профсоюзами.

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Чем мотивировано решение

Прежде всего, правительство стремится реформировать систему труда в стране. Согласно данным Eurostat, по состоянию на третий квартал 2021 года:

всего лишь 71 бельгиец со 100 возрастом от 20 до 64 лет трудоустроен;

в ЕС этот показатель составляет 73 человека из 100;

в Нидерландах и Германии – разница достигает 10%.

Напомним, недавно Великобритания заявила, что протестует четырехдневный формат работы. Пилотный проект стартует в июне 2022 года, а его продолжительность составит 6 месяцев. Нововведение, в рамках которого работники смогут работать 32 часа в неделю с сохранением зарплаты и льгот, поддержали около 30 компаний.