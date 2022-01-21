По результатам исследований, производительность труда напрямую зависит от благосостояния работников. Именно поэтому в течение длительного времени, в частности – пандемии COVID-19, работодатели тестируют разные подходы.
Интересно Что заставляет миллениалов и зуммеров покинуть работу: результаты исследования
Переход на четырехдневную неделю был бы беспроигрышным для компаний,
– сказал Джо Райл, директор компании Four Day Week в Великобритании.
О программе
Участие в тестировании примут около 30 компаний. Так, сотрудники смогут работать 32 часа в неделю. Кроме того, им будет предлагаться распределить это время на 5 дней. В свою очередь, работодатели гарантируют сотрудникам сохранение заработной платы и льгот.
Специалисты должны проанализировать влияние нововведения на:
- производительность;
- благосостояние работников;
- окружающая среда;
- гендерное равенство.
Ожидается, что такой подход позволит сотрудникам сосредотачиваться не на том, сколько они работают, а на том, какой результат получают.