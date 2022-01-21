По результатам исследований, производительность труда напрямую зависит от благосостояния работников. Именно поэтому в течение длительного времени, в частности – пандемии COVID-19, работодатели тестируют разные подходы.

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Переход на четырехдневную неделю был бы беспроигрышным для компаний,

– сказал Джо Райл, директор компании Four Day Week в Великобритании.

О программе

Участие в тестировании примут около 30 компаний. Так, сотрудники смогут работать 32 часа в неделю. Кроме того, им будет предлагаться распределить это время на 5 дней. В свою очередь, работодатели гарантируют сотрудникам сохранение заработной платы и льгот.

Специалисты должны проанализировать влияние нововведения на:

производительность;

благосостояние работников;

окружающая среда;

гендерное равенство.

Ожидается, что такой подход позволит сотрудникам сосредотачиваться не на том, сколько они работают, а на том, какой результат получают.

Справка: Автор инициативы – организация 4 Day Week Global. Предварительно, тестирование укороченной рабочей недели будет проводиться в США, Канаде, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии.