Об этом говорится в приложении к решению об утверждении Схемы планирования территории Киевской области.

Сортировка и переработка в МакДональдз: как использованная бумага снова становится полезной

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Отмечается, что в перспективе планирую строить комплексы по переработке отходов. Так, будущие заводы будут возводить на базе сортировочных станций. Кроме того, если расстояние между локацией, где собираются отходы, и местом, где их перерабатывают, превышает 20 километров – предполагается строительство перегрузочных станций.

По состоянию на сегодняшний день в области сортировочные станции функционируют в: Переяславе-Хмельницком, Белой Церкви, Обухове, в селах Фурсы, Глубокое, Подгорке и под Погребами.