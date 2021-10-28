Об этом говорится в приложении к решению об утверждении Схемы планирования территории Киевской области.
Сортировка и переработка в МакДональдз: как использованная бумага снова становится полезной
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Отмечается, что в перспективе планирую строить комплексы по переработке отходов. Так, будущие заводы будут возводить на базе сортировочных станций. Кроме того, если расстояние между локацией, где собираются отходы, и местом, где их перерабатывают, превышает 20 километров – предполагается строительство перегрузочных станций.