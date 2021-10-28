Про це йдеться у додатку до рішення про затвердження Схеми планування території Київської області.
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Зазначається, що у перспективі планують будувати комплекси з переробки відходів. Так, майбутні заводи зводитимуть на базі сортувальних станцій. Крім того, якщо відстань між локацією, де збираються відходи, та місцем, де їх переробляють, перевищує 20 кілометрів – передбачається будівництво перевантажувальних станцій.