В Киеве стартует курс по медиаграмотности: почему это важно

В Киеве запускают онлайн-курс "Школа информационного пространства". К участию приглашают молодежь, которая желает овладеть медиаграмотностью.

Организатор – Киевский молодежный центр. Разработчики курса убеждены, что медийная грамотность чрезвычайно важна для всех и каждого. Полученные знания помогут молодежи сознательно потреблять информацию.

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Мы живем в такое время, когда становится все труднее разбираться в бешеном потоке информации и отличать достоверную информацию от фейковой,

– сказала куратор проекта в Киевском молодежном центре Яна Горбачевская.

Детали

Курс стартует 11 октябре и продлится до 15 октября. В рамках занятий участники смогут:

узнать максимум полезной информации о работе медиа и диджитал-коммуникациях;

научиться распознавать фейки, ориентироваться в масс-медийных манипуляциях и реагировать на возможные угрозы в киберпространстве;

ознакомиться с базовыми PR-технологиями и узнать, как устроен мир рекламы, и как нужно запускать рекламу на различных платформах.

Программа

Курс "Школа информационного пространства" будет состоять из 3 частей:

Вступление. Безопасность в киберпространстве; Что такое медиа и как они работают; PR-технологии и реклама: лайфхак на каждый день.

Спикеры

Своими знаниями и опытом делиться ведущие специалисты Украины:

Ксения Ляпина – журналистка, соучредитель интернет-издание "Сало написал", редактор главного сайта одного из украинских телеканалов;

– журналистка, соучредитель интернет-издание "Сало написал", редактор главного сайта одного из украинских телеканалов; Диана Нахутина – социолог-маркетолог, экс-глава комиссии по вопросам социально-правовой защиты Молодежного совета Днепра;

– социолог-маркетолог, экс-глава комиссии по вопросам социально-правовой защиты Молодежного совета Днепра; Анастасия Глущенко – председатель комитета по маркетингу и развитию бизнеса Ассоциации адвокатов Украины, основательница Агентства стратегического маркетинга Stasy Passion.