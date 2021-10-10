Організатор – Київський молодіжний центр. Розробники курсу переконані, що медійна грамотність є надзвичайно важливою для усіх та кожного. Отримані знання допоможуть молоді свідомо споживати інформацію.

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Ми живемо у такий час, коли стає все важче розбиратися в шаленому потоці інформації й відрізняти достовірну інформацію від фейкової,

– сказала кураторка проєкту в Київському молодіжному центрі Яна Горбачевська.

Деталі

Курс стартує 11 жовтні й триватиме до 15 жовтня. У межах занять учасники зможуть:

дізнатися максимум корисної інформації про роботу медіа та діджитал-комунікації;

навчитися розпізнавати фейки, орієнтуватися у мас-медійних маніпуляціях та реагувати на можливі загрози в кіберпросторі;

ознайомитися з базовими PR-технологіями та дізнатися, як влаштований світ реклами, і як потрібно запускати рекламу на різних платформах.

Програма

Курс "Школа інформаційного простору" складатиметься з 3 частин:

Вступ. Безпека у кіберпросторі; Що таке медіа та як вони працюють; PR-технології та реклама: лайфхаки на кожен день.

Спікери

Своїми знаннями та досвідом ділитимуться провідні фахівці України:

Ксенія Ляпіна – журналістка, співзасновниця інтернет-видання "Сало написало", редакторка головного сайту одного з українських телеканалів;

– журналістка, співзасновниця інтернет-видання "Сало написало", редакторка головного сайту одного з українських телеканалів; Діана Нахутіна – соціолог-маркетолог, ексголова комісії з питань соціально-правового захисту Молодіжної ради Дніпра;

– соціолог-маркетолог, ексголова комісії з питань соціально-правового захисту Молодіжної ради Дніпра; Анастасія Глущенко – голова комітету з маркетингу та розвитку бізнесу Асоціації адвокатів України, засновниця Агентства стратегічного маркетингу Stasy Passion.

Якщо це саме те, що вам потрібно, – не зволікайте! Щоб стати учасником онлайн-курсу, потрібно зареєструватися за посиланням.