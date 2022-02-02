Так, сданная тара идет на переработку, а полученные за пластик средства – на благотворительность. Инициатива направлена ​​на поддержку животных, детей-сирот и пожилых людей.

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О проекте

Уникальную систему "Япомогабокс" разработала и обустроила общественная организация "Япомога" в 2020 году. Сначала автомат забирал пластик, а вместо этого выдавал корм для животных. Однако такой подход не сработал, ведь недобросовестные люди пользовались услугой для удовлетворения собственных нужд. Впоследствии корм решили передавать волонтерам. В результате последнего апгрейда помощь начали получать не только беспризорные животные, но и люди, оказавшиеся в тяжелых жизненных обстоятельствах.

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