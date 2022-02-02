Так, здана тара йде на переробку, а отримані за пластик кошти – на благодійність. Ініціатива спрямована на підтримку тварин, дітей-сиріт та людей похилого віку.

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Про проєкт

Унікальну систему "Япомогабокс" розробила та облаштувала громадська організація "Япомога" у 2020 році. Спершу автомат забирав пластик, а натомість видавав корм для тварин. Однак такий підхід не спрацював, адже недобросовісні люди користувалися послугою для задоволення власних потреб. Згодом корм вирішили передавати волонтерам. Після останнього апгрейду допомогу почали отримувати не лише безпритульні тварини, а й люди, які опинилися у скрутних життєвих обставинах.

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