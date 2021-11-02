В Мариуполе убрали более 300 тонн листьев

Мариупольские коммунальщики вывезли из города 306 тонн листьев. Работы стартовали еще в августе.

Сотрудники коммунального предприятия работают во всех районах города. Все собранные листья вывозятся на "Полигон" для дальнейшей утилизации.

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Уборка в цифрах

90 – 95 – число работников коммунального предприятия, привлеченных к работам;

6 – количество единиц техники "Зеленстроя" и "Коммунальщика", на которой работают сотрудники;

5 – 6 гектаров – площадь территории, на которой происходит уборка;

около 20 тонн – объем листьев, что вывозятся каждый день.

Раньше мы писали о том, почему не стоит сжигать сухие листья и как правильно их утилизировать. Прежде всего, дым оказывает негативное влияние на здоровье людей и вредит окружающей среде. Более того, существует риск возникновения пожаров. Самый безопасный путь утилизации сухих листьев – компостировать их. Полученное удобрение можно использовать для повышения плодородия почвы.