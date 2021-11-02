Наразі співробітники комунального підприємства працюють у всіх районах міста. Усе зібране листя вивозиться на "Полігон" для подальшої утилізації.

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Прибирання у цифрах

90 – 95 – число працівників комунального підприємства, які залучені до робіт;

6 – кількість одиниць техніки "Зеленбуду" та "Комунальника", на якій працюють співробітники;

5 – 6 гектарів – площа території, на якій відбувається прибирання;

близько 20 тонн – об'єм листя, що возиться кожного дня.

Раніше ми писали про те, чому не варто спалювати сухе листя та як правильно його утилізувати. Передусім, дим негативно впливає на здоров'я людей та шкодить довкіллю. Ба більше, існує ризик виникнення пожеж. Найбезпечніший шлях утилізації сухого листя – компостувати його. Отримане добриво можна використовувати для підвищення родючості ґрунту.