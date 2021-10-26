Пользователи смогут выбирать из более 2 000 товаров первой необходимости: фрукты, овощи, галантерея, чистящие средства и т.д. Заказ будет доставлен всего за 15 минут.

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Что еще известно

Компания договорилась о партнерстве с французскими супермаркетами Carrefour. Uber будет использовать сеть из 9 складов для хранения продуктов, управляемую французским стартап Cajoo. Услуга Carrefour Sprint будет доступна в программе Uber Eats.

Затем сервис планируют запустить также в других французских городах – Рионе, Бордо и Тулузе К слову, в Париже Uber будет конкурировать с сервисами Getir, Gorillas, Zapp и "Яндекс".