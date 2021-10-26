Користувачі зможуть обирати з понад 2 000 товарів першої необхідності: фрукти, овочі, галантерея, засоби для чищення тощо. Замовлення доставлять всього за 15 хвилин.
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Що ще відомо
Компанія домовилася про партнерство з французькими супермаркетами Carrefour. Uber використовуватиме мережу з 9 складів для зберігання продуктів, якими керуватиме французький стартап Cajoo. Послуга, яка називатиметься Carrefour Sprint, буде доступна у програмі Uber Eats.