Uber запускает сервис быстрой доставки продуктов в Париже
26 октября 2021 , 20:18Читати новину українською
Источник:CNBC
В последние годы во всем мире наблюдается стремительное развитие сферы экспресс-доставки продуктов. В частности, важную роль сыграла пандемия COVID-19. Так, Uber запускает услугу быстрой доставку товаров в Париже.
Пользователи смогут выбирать из более 2 000 товаров первой необходимости: фрукты, овощи, галантерея, чистящие средства и т.д. Заказ будет доставлен всего за 15 минут.
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Что еще известно
Компания договорилась о партнерстве с французскими супермаркетами Carrefour. Uber будет использовать сеть из 9 складов для хранения продуктов, управляемую французским стартап Cajoo. Услуга Carrefour Sprint будет доступна в программе Uber Eats.Затем сервис планируют запустить также в других французских городах – Рионе, Бордо и Тулузе К слову, в Париже Uber будет конкурировать с сервисами Getir, Gorillas, Zapp и "Яндекс".