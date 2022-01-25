Ученые нашли растительную альтернативу молочным продуктам и яйцам

Команда исследователей из NTU (Сингапур) разработала эмульгатор на растительной основе, которым можно заменить яйца или молочные продукты в заправках для салатов и взбитых сливках. Он богат белком и антиоксидантами.

Кроме того, новинка помогает сократить количество пищевых отходов, ведь производится путем ферментации пивной дробины – побочного продукта пивоварной промышленности. Согласно подсчетам, ежегодно на свалки попадает около 39 миллионов тонн этого продукта, что приводит к увеличению выбросов парниковых газов.

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Перспективы разработки

Эмульгатор – необходимый компонент для производства пищевых продуктов, ведь он помогает стабилизировать комбинацию двух тяжело смешиваемых жидкостей. К примеру, речь идет о масле и воде. Так, яичный желток часто используется как эмульгатор в майонезе.

Процесс изготовления продукта

Сначала пивная дробина ферментируется. Впоследствии из продукта извлекают белки. Смесь высушивают.

Готовый продукт пригоден для изготовления соусов, взбитых сливок и т.п. Эксперты установили, что майонез, изготовленный с использованием растительного эмульгатора: