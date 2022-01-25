Ученые нашли растительную альтернативу молочным продуктам и яйцам
Источник:NTU
Команда исследователей из NTU (Сингапур) разработала эмульгатор на растительной основе, которым можно заменить яйца или молочные продукты в заправках для салатов и взбитых сливках. Он богат белком и антиоксидантами.
Кроме того, новинка помогает сократить количество пищевых отходов, ведь производится путем ферментации пивной дробины – побочного продукта пивоварной промышленности. Согласно подсчетам, ежегодно на свалки попадает около 39 миллионов тонн этого продукта, что приводит к увеличению выбросов парниковых газов.
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Перспективы разработки
Эмульгатор – необходимый компонент для производства пищевых продуктов, ведь он помогает стабилизировать комбинацию двух тяжело смешиваемых жидкостей. К примеру, речь идет о масле и воде. Так, яичный желток часто используется как эмульгатор в майонезе.
Процесс изготовления продукта
- Сначала пивная дробина ферментируется.
- Впоследствии из продукта извлекают белки.
- Смесь высушивают.
Готовый продукт пригоден для изготовления соусов, взбитых сливок и т.п. Эксперты установили, что майонез, изготовленный с использованием растительного эмульгатора:
- содержит большее количество белка и некоторых незаменимых аминокислот;
- показатель жира и калорий такой же, как и в магазинном майонезе;
- имеет больше питательных веществ и антиоксидантов;
- является идентичным магазинному майонезу;
- продемонстрировал лучшую текстуру и растекание.