В 2020 году от рака умерли около 10 миллионов человек во всем мире. Шокируют показатель зафиксированный, несмотря на многомиллиардные инвестиции в медицинскую и фармацевтические отрасли, направленные на поиск лекарств. Вместе с тем одним из самых действенных путей является снижение риска.
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Какие овощи повышают риск
Многочисленные исследования доказывают: конкретные решения по образу жизни могут повлиять на риск развития рака. В частности, немаловажную роль играет надлежащая диета. Но одним из самых неожиданных открытий является то, что некоторые продукты могут непосредственно повысить риск развития рака желудка. Так, говорится о консервированных некрахмалистых овощах.
Способ консервирования применяют для замедления порчи и предотвращения заболеваний пищевого происхождения при сохранении питательной ценности, текстуры и вкуса плодов. Ученые установили, что процессы соления и маринования способствуют развитию рака желудка. Эксперты аргументируют это тем, что:
- высокий уровень соли изменяет вязкость слизи, защищающей желудок, и усиливает образование N-нитросоединений;
- чрезмерное потребление соли может стимулировать колонизацию бактерии Helicobacter pylori – сильнейшего фактора риска рака желудка.