У 2020 році від раку померло близько 10 мільйонів людей в усьому світі. Шокуючий показник зафіксований попри багатомільярдні інвестиції у медичну та фармацевтичні галузі, спрямовані на пошук ліків. Разом з тим, одним з найдієвіших шляхів є зниження ризику.

Важливо Який напій найкраще допомагає уповільнити старіння: думка дієтологині

Які овочі підвищують ризик

Численні дослідження доводять: конкретні рішення щодо способу життя можуть вплинути на ризик розвитку раку. Зокрема, важливу роль відіграє належна дієта. Та одним із найнеочікуваніших відкриттів є те, що окремі продукти можуть безпосередньо підвищити ризик розвитку раку шлунку. Так, мовиться про консервовані некрохмалисті овочі.

Спосіб консервування застосовують для уповільнення псування та запобігання хворобам харчового походження при збереженні поживної цінності, текстури та смаку плодів. Вчені встановили, що процеси соління та маринування сприяють розвитку раку шлунку. Експерти аргументують це тим, що: