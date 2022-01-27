Ученые назвали тип овощей, что повышает риск рака желудка

Согласно глобальному исследованию, проведенному благотворительной организацией по борьбе с раком World Cancer Research Fund (WCRF), некоторые виды овощей увеличивают риск рака желудка. Ученые продемонстрировали убедительные доказательства этого убеждения.

В 2020 году от рака умерли около 10 миллионов человек во всем мире. Шокируют показатель зафиксированный, несмотря на многомиллиардные инвестиции в медицинскую и фармацевтические отрасли, направленные на поиск лекарств. Вместе с тем одним из самых действенных путей является снижение риска.

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Какие овощи повышают риск

Многочисленные исследования доказывают: конкретные решения по образу жизни могут повлиять на риск развития рака. В частности, немаловажную роль играет надлежащая диета. Но одним из самых неожиданных открытий является то, что некоторые продукты могут непосредственно повысить риск развития рака желудка. Так, говорится о консервированных некрахмалистых овощах.

Способ консервирования применяют для замедления порчи и предотвращения заболеваний пищевого происхождения при сохранении питательной ценности, текстуры и вкуса плодов. Ученые установили, что процессы соления и маринования способствуют развитию рака желудка. Эксперты аргументируют это тем, что: