Достижение является результатом сотрудничества дипломатов Министерства иностранных дел Украины, специалистов Госпродпотребслужбы и коллег из Королевства Саудовской Аравии. Эксперты подчеркивают, что от выхода на новый рынок выиграют как производители, так и государство.

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Рынок Королевства Саудовской Аравии очень важен для Украины. С каждым годом наши экспортеры получают на нем все больше возможностей,

– отметила Председатель Госпродслужбы Владислава Магалецкая.

Ранее соответствующие преимущества получили производители мяса, молока, меда и яиц. Теперь Украина сможет вывести на рынок Саудовской Аравии продукты, происходящие от водных животных. Ожидается, что это будет в частности черная икра отечественного производства.

Важно! КСА требует прохождения процедуры, что четко определяется компетентным органом страны. Так, чтобы поставлять свой продукт, производитель должен аккредитоваться для получения права на экспорт продуктов для потребления человеком.