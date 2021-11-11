Достижение является результатом сотрудничества дипломатов Министерства иностранных дел Украины, специалистов Госпродпотребслужбы и коллег из Королевства Саудовской Аравии. Эксперты подчеркивают, что от выхода на новый рынок выиграют как производители, так и государство.
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Рынок Королевства Саудовской Аравии очень важен для Украины. С каждым годом наши экспортеры получают на нем все больше возможностей,
– отметила Председатель Госпродслужбы Владислава Магалецкая.
Ранее соответствующие преимущества получили производители мяса, молока, меда и яиц. Теперь Украина сможет вывести на рынок Саудовской Аравии продукты, происходящие от водных животных. Ожидается, что это будет в частности черная икра отечественного производства.