Досягнення є результатом співпраці дипломатів Міністерства закордонних справ України, фахівців Держпродспоживслужби та колег з Королівства Саудівської Аравії. Експерти підкреслюють, що від виходу на новий ринок виграють як виробники, так і держава.

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Ринок Королівства Саудівської Аравії вкрай важливий для України. З кожним роком наші експортери отримують на ньому все більше можливостей,

– зазначила Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Раніше відповідні переваги отримали виробники м'яса, молока, меду та яєць. Відтепер Україна зможе вивести на ринок Саудівської Аравії продукти, що походять від водних тварин. Очікується, що це буде зокрема чорна ікра вітчизняного виробництва.

Важливо! КСА вимагає проходження процедури, що чітко визначена компетентним органом країни. Так, щоб постачати свій продукт, виробник має акредитуватися для набуття права експорту продуктів для споживання людиною.