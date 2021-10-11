Это решение является важным для украинских экспортеров мяса птицы. Так, Украина будет обеспечивать потребителей Иордании мясом, субпродуктами и другими продуктами птицеводства.
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Новая договоренность приносит конкретный результат: украинские компании и иорданские потребители могут быть уверены в бесперебойном снабжении продукции из Украины,
– отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Детали
Переговоры с иорданской стороной вели дипломаты Министерства иностранных дел Украины и специалисты Госпродпотребслужбы. Ведомства плодотворно работают над открытием новых рынков для украинского экспорта, оказывают поддержку производителям, устраняют технические препятствия в торговле и являются гарантами соблюдения требований стран-партнеров.
Другие договоренности
За последнее время Украина и Иордания утвердили несколько сертификатов на экспорт:
- охлажденной замороженной говядины;
- охлажденного мяса овец;
- крупного рогатого скота и овец для забоя.