Это решение является важным для украинских экспортеров мяса птицы. Так, Украина будет обеспечивать потребителей Иордании мясом, субпродуктами и другими продуктами птицеводства.

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Новая договоренность приносит конкретный результат: украинские компании и иорданские потребители могут быть уверены в бесперебойном снабжении продукции из Украины,

– отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Детали

Переговоры с иорданской стороной вели дипломаты Министерства иностранных дел Украины и специалисты Госпродпотребслужбы. Ведомства плодотворно работают над открытием новых рынков для украинского экспорта, оказывают поддержку производителям, устраняют технические препятствия в торговле и являются гарантами соблюдения требований стран-партнеров.

Стоит знать! Сегодня Украина входит в Топ-10 мировых экспортеров курятины и имеет статус страны, свободной от высокопатогенного гриппа птицы.

Другие договоренности

За последнее время Украина и Иордания утвердили несколько сертификатов на экспорт: