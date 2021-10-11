Це рішення є важливим для українських експортерів м'яса птиці. Так, Україна забезпечуватиме споживачів Йорданії м'ясом, субпродуктами та іншими продуктами птахівництва.

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Нова домовленість приносить конкретний результат: українські компанії та йорданські споживачі можуть бути впевненими у безперебійному постачанні продукції з України,

– відзначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Деталі

Перемовини з йорданською стороною вели дипломати Міністерства закордонних справ України та фахівці Держпродспоживслужби. Відомства плідно працюють над відкриттям нових ринків для українського експорту, надають підтримку виробникам, усувають технічні перешкоди в торгівлі та є гарантами дотримання вимог країн-партнерів.

Варто знати! Сьогодні Україна входить до Топ-10 світових експортерів курятини та має статус країни, вільної від високопатогенного грипу птиці.

Інші домовленості

За останній час Україна та Йорданія затвердили декілька сертифікатів на експорт: