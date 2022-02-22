Ранее в этом же опросе украинцы выразили обеспокоенность проблемами леса. Также большинство признались, что любят лес и любят в нем гулять.

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Какие проблемы лесов больше всего беспокоят украинцев

  • вырубка – 86%,
  • засор – 53%,
  • пожара – 51%,
  • застройка – 30%,
  • сокращение количества животных – 24%,
  • усыхание – 17%.

В этом вопросе участники имели возможность выбрать сразу три варианта наиболее беспокоящих их проблем. То есть, более чем каждый второй назвал такими проблемами вырубку, засор и пожар.

Какое будущее у лесов через 20 – 30 лет

  • леса изменятся к лучшему – 56%,
  • изменятся к худшему – 34%,
  • трудно сказать – 20%.

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Что украинцы думают о лесах / Инфографика WWF-Украина