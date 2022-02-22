Ранее в этом же опросе украинцы выразили обеспокоенность проблемами леса. Также большинство признались, что любят лес и любят в нем гулять.
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Какие проблемы лесов больше всего беспокоят украинцев
- вырубка – 86%,
- засор – 53%,
- пожара – 51%,
- застройка – 30%,
- сокращение количества животных – 24%,
- усыхание – 17%.
В этом вопросе участники имели возможность выбрать сразу три варианта наиболее беспокоящих их проблем. То есть, более чем каждый второй назвал такими проблемами вырубку, засор и пожар.
Какое будущее у лесов через 20 – 30 лет
- леса изменятся к лучшему – 56%,
- изменятся к худшему – 34%,
- трудно сказать – 20%.