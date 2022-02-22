Ранее в этом же опросе украинцы выразили обеспокоенность проблемами леса. Также большинство признались, что любят лес и любят в нем гулять.

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Какие проблемы лесов больше всего беспокоят украинцев

вырубка – 86%,

засор – 53%,

пожара – 51%,

застройка – 30%,

сокращение количества животных – 24%,

усыхание – 17%.

В этом вопросе участники имели возможность выбрать сразу три варианта наиболее беспокоящих их проблем. То есть, более чем каждый второй назвал такими проблемами вырубку, засор и пожар.

Какое будущее у лесов через 20 – 30 лет

леса изменятся к лучшему – 56%,

изменятся к худшему – 34%,

трудно сказать – 20%.



Что украинцы думают о лесах / Инфографика WWF-Украина

Важно! Этот опрос проведен центром Info Sapienc по заказу WWF-Украина в ноябре 2021 года во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных.



В общей сложности опросили 1 тысячу респондентов. Выборка репрезентативна по параметрам пола, возраста, размера населенного пункта и области.