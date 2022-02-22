Раніше в цьому ж опитуванні українці висловили занепокоєння проблемами лісу. Також більшість зізналися, що люблять ліс і люблять у ньому гуляти.

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Які проблеми лісів найбільше турбують українців

вирубка – 86%,

засмічення – 53%,

пожежі – 51%,

забудова – 30%,

скорочення кількості тварин – 24%,

всихання – 17%.

У цьому питанні учасники мали змогу обрати одразу три варіанти проблем, які їх найбільше турбують. Тобто, більш як кожен другий назвав такими проблемами вирубку, засмічення та пожежі.

Яке майбутнє в лісів через 20 – 30 років

ліси зміняться на краще – 56%,

зміняться на гірше – 34%,

важко сказати – 20%.

Що українці думають про ліси / Інфографіка WWF-Україна

Важливо! Це опитування проведене центром Info Sapienc на замовлення WWF-Україна в листопаді 2021 року в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованих.



Загалом опитали 1 тисячу респондентів. Вибірка репрезентативна за параметрами статі, віку, розміру населеного пункту й області.