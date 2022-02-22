Раніше в цьому ж опитуванні українці висловили занепокоєння проблемами лісу. Також більшість зізналися, що люблять ліс і люблять у ньому гуляти.
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Які проблеми лісів найбільше турбують українців
- вирубка – 86%,
- засмічення – 53%,
- пожежі – 51%,
- забудова – 30%,
- скорочення кількості тварин – 24%,
- всихання – 17%.
У цьому питанні учасники мали змогу обрати одразу три варіанти проблем, які їх найбільше турбують. Тобто, більш як кожен другий назвав такими проблемами вирубку, засмічення та пожежі.
Яке майбутнє в лісів через 20 – 30 років
- ліси зміняться на краще – 56%,
- зміняться на гірше – 34%,
- важко сказати – 20%.