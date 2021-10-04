Главная цель диджитал-проекта – развитие внутреннего гастротуризма. Так, украинцы смогут ознакомиться с самыми вкусными заведениями, а производители – найти настоящих ценителей своей продукции.

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Почему это важно

Сегодня в Украине стремительно развивается отрасль фермерских хозяйств. Однако ключевая проблема заключается в том, что крафтовые производители не всегда имеют ресурсы, чтобы заявить о себе и популяризировать свой продукт среди широкой общественности. Именно поэтому гастрокарта – это эффективное решение.

С помощью карты все желающие смогут познакомиться с отечественными производителями:

фруктов;

овощей;

меда;

яиц;

сыра;

мяса;

рыбы;

устриц;

улиток;

пива;

вина.

На сайте вы найдете информацию об украинских производителях / Скриншот с сайта "Дороги гурманов"

Авторы проекта подчеркивают, что пандемия COVID-19 не только ограничила возможности заграничных путешествий, но и дала толчок внутреннему туризму.

Путешествуя по Европе, все пытаются обязательно заехать в венгерское должно шато или в немецкую крафтовую пивоварню. Так почему же не делать то же самое в Украине ?,

– отметил соучредитель проекта Юрий Шумахер.

Гастрокарта "Дороги гурманов" / Скриншот с сайта "Дороги гурманов"